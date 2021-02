In diesen Apotheken gibt‘s kostenlose Corona-Tests:

Der Ansturm auf die Gratistests legte sogar die Internetseite der Apothekerkammer zeitweise lahm: “Es geht ziemlich rund„, hieß es dazu. Wirbel gab es um die offizielle Liste der Apothekerkammer: Es schien auch die Landschaftsapotheke am Alten Platz in Klagenfurt auf, obwohl dort keine Gratistests angeboten werden. “Leider kann ich nicht genau sagen wie der Fehler passieren konnte. Wir arbeiten auf Hochtouren, um die Apothekenliste zu aktualisieren", so eine Sprecherin. Die aktualisierte Liste finden Sie unten.