Salzburg krallt sich neue Roh-Diamanten aus Afrika

Die Salzburger haben im Winter-Transferfenster, das in der Bundesliga am Montag (17 Uhr) schloss, mit Mittelfeldspieler Mamady Diambou, Offensivmann Nene Dorgeles und Innenverteidiger Daouda Guindo auch ein 18-jähriges Trio aus Mali, das beim FC Liefering in der 2. Liga Erfahrungen sammeln soll, verpflichtet. Der 18-jährige Innenverteidiger Luis Fernando Vasquez Diaz, genannt Lucho, wurde ebenfalls in Horn „geparkt“.