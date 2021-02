Telekom-Gesetz: AK befürchtet Nachteile für Kunden

Kurz vor Ende der Begutachtungsfrist wird Kritik an der geplanten Novelle für das Telekomg-Gsetz laut. Auf der einen Seite stößt sich Telekom-Austria-Chef Thomas Arnoldner an langen Verfahrensdauern und hohen Kosten beim Netzausbau. Auf der anderen Seite kritisiert die Arbeiterkammer, dass Konsumenten in Bezug auf Gratis-Handys schlechter gestellt werden als von der EU vorgesehen. Die Begutachtungsfrist für die Gesetzesnovelle endet am 10. Februar.