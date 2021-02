Neuhofener bauen an Kirche in New York mit

2800 Teile werden in die USA geliefert

Ein Jahr später sollen heuer im Spätsommer alle rund 2800 Teile von Neuhofen an der Krems nach New York geliefert und in der US-Metropole montiert sein. In Oberösterreich wird dafür drei Millimeter dicker Dünnstein zwischen Glas laminiert. „Der Stein ist so geschützt und wird rundherum versiegelt“, erzählt Ganglbauer, die die Teile mit ihrem Team auch speziellen Wassertests unterzog und ihr Team um drei Beschäftigte aufstocken will.