Sorge um neuen Impfstoff: Kurz-Brief an Brüssel

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geht es in Brüssel offenbar nicht schnell genug. Nachdem es bei den bisher in der EU zugelassenen Impfstoffen teilweise zu Vertragsstreitigkeiten und Lieferverzögerungen gekommen war, schickte der Kanzler am Freitag gemeinsam mit drei weiteren europäischen Regierungschefs einen „Brandbrief“ an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Darin mahnte er die EU zur Eile, was den schon in den Startlöchern stehenden Corona-Impfstoff des US-Konzerns Johnson & Johnson angeht.