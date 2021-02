Johnson & Johnson beantragte Zulassung in den USA

Der nächste Coronavirus-Impfstoff steht in den USA in den Startlöchern: Der Pharmakonzern Johnson & Johnson hat dort am Donnerstag eine Notzulassung beantragt. Es wäre der erste, bei dem nur eine Dosis für eine Immunisierung ausreicht. Bis das Unternehmen diese erhält, könnte es mehrere Wochen dauern.