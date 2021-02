Drei erhöht Tarife und Servicepauschale

Zwar habe das eigene Netz diesen Belastungen erfolgreich standgehalten, dennoch seien „dringend weitere Investitionen notwendig, um für den stets steigenden Bedarf an Internetleistung (...) gerüstet zu sein“, schreibt der Mobilfunker weiter und kündigt an, dafür in den kommenden fünf Jahren rund eine Milliarde Euro in „die größte Netz-Offensive unserer Unternehmensgeschichte“ investieren zu wollen.