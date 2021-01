Naon Zero-One: E-Scooter aus Recycling-Material

Bislang haben die Berliner einen Prototypen vorgestellt, der sich durch einige interessante Designlösungen auszeichnet. Eine Besonderheit ist das in der oberen Hälfte transparente Beinschild, das für einen ungewöhnlichen An- und Durchblick sorgt. Laut Thorsten Schrader, bei Naon verantwortlich für die technische Entwicklung, filtert das Bauteil UV-Strahlen und bietet zudem eine kratzfeste Oberfläche. Ebenfalls transparent sind die kleinen am Lenker montierten Behälter für die Bremsflüssigkeit.