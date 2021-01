Kleine Teilchen sind in Corona-Krise voll im Trend

Neue Motive für Österreich-Serie

Zwei Neuzugänge gibt es auch in der beliebten Österreich-Puzzle-Serie von Ravensburger, die damit insgesamt neun Motive umfasst: Mit den Titeln „Grüner See bei Tragöß“ und „Farbenpracht am Wilden Kaiser“ sind nun auch die Bundesländer Steiermark und Tirol in der Serie vertreten und sorgen derzeit zumindest im Wohnzimmer für Urlaubsfeeling.