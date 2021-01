Xpeng G3: Erste Exemplare des China-SUVs in Europa

Mit Xpeng hat ein weiterer chinesischer Elektroauto-Newcomer Anker am europäischen Automarkt geworfen. Der 2014 gegründete und seit einigen Monaten an der New Yorker Stock Exchange börsennotierte Konzern hat gerade die ersten 100 Einheiten seines Elektro-SUV G3 an Kunden in Norwegen ausgeliefert.