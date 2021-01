Gärtnerei in Lienz trotzt dem Schnee und der Kälte

Gerade heuer hat man in ganz Osttirol mit Schneelasten zu kämpfen. Die Gewächshäuser der Gärtnerei Seeber in Lienz sind davon nicht betroffen. „Wir haben in den Dächern Heizungsrohre verlegen lassen, die automatisch bei Schneefall eingeschaltet werden. Der Schnee taut dann ab und es kann auf den Dächern keine Schneelast entstehen“, erklärt Gärtnermeister Roland Seeber, der mit seiner Frau und seinen Kindern den Generationenbetrieb erfolgreich betreibt.