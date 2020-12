Südafrika-Coronavirus befällt zunehmend Jüngere

Südafrika von zweiter Welle hart getroffen

Der südafrikanische Gesundheitsminister Zweli Mkhize hatte bereits vergangene Woche davon gesprochen, dass die Variante 501.V2, so der offizielle Name der Mutation, in seinem Land kursiere. Sie werde in Südafrika schnell übertragen und sei dort für den Großteil der zweiten Welle der Corona-Pandemie verantwortlich, sagte der Leiter der panafrikanischen Gesundheitsorganisation Africa CDC, John Nkengasong am Donnerstag. Allerdings sehe er keinen Grund, in Afrika das Reisen einzuschränken. Man benötige auf dem Kontinent ohnehin bei Reisen einen negativen Corona-Test.