Asus Zenfone 7 Pro: Diese Kamera hat sonst keiner!

Ausdauernder Akku für zwei volle Tage

Positiv hat sich im Test der 5000 mAh große Akku des Zenfone 7 Pro hervorgetan, der das Testgerät ohne lange Spiele-Sessions zwei Tage lang mit Strom versorgte. In der Not wird man etwas mehr, bei sehr intensiver Nutzung weniger herausholen. Spieler, denen der potente Prozessor reichlich Anlass für längere Sitzungen bietet, könnten schon am ersten Tag zum Ladegerät greifen. Das liegt bei und füllt den Akku unserer Erfahrung nach in etwas mehr als einer Stunde vollständig auf.