Corona-Hilfen bis Sommer verlängert und ausgebaut

Die Corona-Krise hat die heimische Wirtschaft nach wie vor fest im Griff. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) gaben deswegen am Mittwoch eine Verlängerung und in einigen Bereichen auch eine Erweiterung der Wirtschaftshilfen bekannt. So können künftig auch Zulieferbetriebe, die etwa von der Schließung der Hotels, Gastronomie oder Veranstaltungsbranche Umsatzeinbußen hatten, Unterstützung beantragen. Zudem werden bereits bestehende Maßnahmen wie etwa der Härtefallfonds bis Ende Juni verlängert.