Rücktritte von Impf-Dränglern? „Länder gefordert“

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) haben sich am Mittwoch entsetzt darüber gezeigt, was die dubiosen Vorreihungsvorgänge rund um die Corona-Impfungen von mehreren Bürgermeistern oder Externen in Pflegeheimen angeht. „Da fehlt mir jedes Verständnis und es macht mich wütend, wenn so was passiert“, sagte Blümel. Kogler nahm die Landeshauptleute und Impfkoordinatoren in die Pflicht und schloss auch Rücktritte der betroffenen Politiker nicht aus.