„Brief keine Aufforderung zur Impfverweigerung“

Dieser hatte in seinem Schreiben an die 19.000 Mitarbeiter der steirischen Spitalsgesellschaft mit folgendem Satz für Aufsehen gesorgt: „Augrund der in light-speed produzierten und kaum geprüften Impfung wird das Ende der Pandemie und die Rückkehr zur Normalität als Heilversprechen apostophiert!“ Für die Grünen Klubobfrau Sandra Krautwaschl wird damit „konterkariert, wofür so viele Menschen kämpfen“. Sie stellte eine Abberufung Tscheliessniggs in den Raum.