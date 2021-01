Feller: Der Märchenprinz zurück im Windel-Alltag

Kein Tag ohne launiges Bonmot! Manuel Feller weiß sich nicht nur auf der Piste - dort performt er aktuell schier in der Form seines Lebens - zu inszenieren. Selbst seinen Fehler im Finale des zweiten Slalom-Durchgangs am Sonntag wusste er humorvoll und schlagzeilentauglich zu verarbeiten. „Ich dachte, ich werde gescheiter, aber offenbar doch nicht ganz“, schmunzelte er in die ORF-Kamera. Der nächste mediale Heuler, Feller der Ski-Artist mit Entertainer-Qualitäten.