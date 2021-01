Die Krise macht Jugend krank

„Ich bedanke mich bei allen Kindern und Jugendlichen, die diese für sie so belastende Zeit in einer beeindruckenden Art und Weise meistern und das Beste daraus machen!“ Diese Worte richtet OA Dr. Klaus Kapelari, Kinderarzt an der MedUni Innsbruck und Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ), an alle jungen Menschen, die während der vergangenen Monate Enormes durchmachen und leisten mussten. Statt Geburtstagspartys mit Freunden gab und gibt es Kontaktverbote, gestrichen wurden Ausflüge und Sportveranstaltungen. Erste Küsse im Kino waren nicht möglich, genauso wenig wie in der Disco durchtanzte Nächte. Anstrengendes Homeschooling ersetzte weitgehend den Präsenzunterricht. Dazu kommt die ständige Unsicherheit, welche auch Mama, Papa und damit das ganze familiäre Umfeld belastet. Dr. Kapelari weiß nicht nur als Mediziner, sondern auch als fünffacher Vater genau, wovon er spricht: „In keiner anderen Sparte wurden derart weitreichende und vor allem lang andauernde Maßnahmen gesetzt. Aber wer dankt den Schülern für ihren ,Beitrag zur Volksgesundheit‘? Ich bewundere meine Kinder, die sich selber einen strukturierten Tagesablauf auferlegen und jeden Tag viele Stunden - sicher auch mehr als früher - kämpfen.“ Auf der Strecke bleiben oft jene, die nicht das Privileg genießen, in einem gefestigten und behüteten Umfeld aufzuwachsen.