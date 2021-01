Mitarbeiter gefilmt: 10,4 Mio. € Datenschutzstrafe

Die Datenschutzbeauftragte sieht in der Videoüberwachung einen unzulässigen Generalverdacht: Videoüberwachung zur Aufklärung von Straftaten sei nur dann legitim, wenn ein begründeter Verdacht gegen konkrete Personen vorliege. „Die Beschäftigten müssen aber ihre Persönlichkeitsrechte nicht aufgeben, nur weil ihr Arbeitgeber sie unter Generalverdacht stellt“, so Thiel. Videoüberwachung sei ein besonders schwerer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, weil man damit das gesamte Verhalten eines Menschen beobachten und analysieren könne.