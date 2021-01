Süchtiges Einbrecherduo sitzt nun hinter Gittern

Zahllose Diebstähle

Im Zuge der Ermittlungen konnten den Beiden ein Einbruch in ein Geschirrgeschäft und unzählige Diebstähle von hochpreisigen Kosmetikartikeln in Drogeriemärkten und Biomärkten in Linz und im Bezirk Linz-Land nachgewiesen werden. Weiters konnte dem 34-Jährigen eine Sachbeschädigung, ein unbefugter Gebrauch und ein räuberischer Diebstahl zur Last gelegt werden. Beide sind nach anfänglichem Leugnen nahezu umfassend geständig. Als Motiv gaben beide Verdächtige Geldnot wegen ihrer Suchtkrankheit an.