Rücktritt nach Plagiat: In Österreich eher selten

Auch in anderen Nachbarländern sind Plagiatsaffären an der Tagesordnung. Vor rund zweieinhalb Jahren war Tschechien an der Reihe, zuletzt die Slowakei - womit sich auch der Kreis zu Aschbacher schließt, deren Dissertation an der Technischen Universität Bratislava verfasst wurde. Die dortige Regierung wählte nach zahlreichen Plagiatsvorwürfen unter anderem gegen Ministerpräsident, Bildungsminister und Parlamentspräsident einen besonders originellen Weg: Ende November wurde ein Gesetz erlassen, wonach erschwindelte Titel behalten werden dürfen. Erst für ab 2021 erworbene Grade gilt, dass Hochschulen diese wieder aberkennen können, wenn sie durch Betrug erworben wurden.