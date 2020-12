Arbeitslosigkeit steigt weiter - 466.350 ohne Job

Die Arbeitslosigkeit in Österreich steigt weiter an. Insgesamt sind 466.350 Menschen in Österreich ohne Job, also entweder als arbeitslos registriert oder in einer AMS-Schulung. Im Wochenvergleich ist diese Zahl um 9153 Menschen gestiegen. Die krisenbedingte Arbeitslosigkeit liegt aktuell bei rund 99.000 Arbeitslosen. Oppositionsparteien übten angesichts dieser Zahlen Kritik an der Regierung und insbesondere auch an Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP). „Die Regierung schaut tatenlos zu“, so SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch.