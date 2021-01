Ausbau sorgt für Sperren auf 22 Bahnstrecken

Umbau in Bad Goisern

Große Umbaupläne stehen auch in Bad Goisern auf dem Programm. Heuer startet der Umbau des Bahnhofs. Dieser wird noch im Sommer gemeinsam mit dem nahe gelegenen Bahnhof Jodschwefelbad, der seit 2020 in Bau ist, in Betrieb gehen. Von 22. März bis zum 21. Mai wird es deshalb zu Behinderungen im Bahnverkehr kommen.