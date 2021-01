Kommt 2021: Dieses E-Auto muss nie geladen werden!

Sollte man doch einmal weiter fahren wollen (oder das Wetter nicht dem kalifornischen Ideal entsprechen), kann man den Aptera einfach anstecken wie jedes andere Elektroauto auch und an einer Ladesäule in zehn Minuten 160 Kilometer zapfen. Je nach mitbestellter Batterie (maximal 100 kWh) beträgt die Reichweite dann (nach US-Norm) bis zu 1000 Meilen, also gut 1600 Kilometer. Das wird wegen des geringen Gewichts und vor allem wegen des geringen Luftwiderstands möglich. Der cW-Wert liegt bei lediglich 0,13.