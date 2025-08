SPÖ und ihr Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit

Die SPÖ will weiterhin gegen die Langzeitarbeitslosigkeit ankämpfen. Auch aus diesem Grund nahmen Finanzminister Markus Marterbauer und Niederösterreichs Landesparteichef Landesrat Sven Hergovich am Montag einen Lokalaugenschein in Gramatneusiedl (NÖ) vor, wo dem Jobgarantie-Modell in Marienthal Vorbildwirkung attestiert wurde ...