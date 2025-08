Preisabsprache am Bau: „Es gab großen Druck“

Es war (oder teilweise wohl: ist) in der Baubranche ein offenes Geheimnis: Bei Ausschreibungen sprechen sich Firmen bezüglich der Preisgestaltung ihrer Angebote vorher ab und schanzen sich gegenseitig Aufträge zu. Auch wenn das als gelebte Praxis betrachtet werden kann, ist es rechtswidrig. Im Jahr 2016 wurde in Österreich das sogenannte Baukartell aufgedeckt, das größte Kartell in der Geschichte der Zweiten Republik. Über mindestens 15 Jahre, von 2002 bis 2017, sollen die Machenschaften gelaufen sein. Es wurde gegen mehr als 850 Beschuldigte ermittelt, der Schaden geht in die Milliarden Euro.