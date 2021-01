Hoher Besuch unter strengen Auflagen

Auf den Segen von Caspar, Melchior und Balthasar wollen in Pandemiezeiten viele nicht verzichten. Das wissen die burgenländischen Sternsinger. Etliche sind bereits seit Langem unterwegs. „Wir haben unsere Tour vor vier Tagen begonnen, um alle Häuser zu schaffen“, erzählt eine Gruppe beim Besuch in der „Krone“-Redaktion in Eisenstadt.