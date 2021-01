Anmeldung zu Corona-Massentests ab sofort möglich

Ab sofort ist die Anmeldung zur zweiten Runde der bundesweiten Massentests möglich, die ab 15. Jänner starten soll. Anmeldung und Termine zu den Antigentests in allen Bundesländern finden sich auf dem Online-Portal „oesterreich-testet.at“. Ein vorzeitiges „Freitesten“ für ein persönliches Corona-Lockdown-Ende per 18. Jänner, das von der Regierung geplant war, dürfte von der Opposition verhindert werden - die Lockdown-Maßnahmen bleiben so wohl für alle bis 24. Jänner bestehen.