Kurz: „Ich rechne mit Entspannung erst im Sommer“

Sie haben völlig richtig gesagt, dass der Impfstoff derzeit noch sehr knapp ist. Eigentlich viel zu knapp. Israel, das Sie immer gerne als Maßstab nehmen, hat derzeit bereits fast schon so viele Menschen geimpft, wie wir erst Ende März geschafft haben werden. Dann kann dort bereits jeder Zweite zweimal geimpft und geschützt sein. Das ist Weltspitze. Im aus der EU ausgetretenen Großbritannien jeder Dritte, in den USA dank des „unfähigen Trump“ ebenfalls jeder Dritte. In Deutschland aber aller Voraussicht nach nicht einmal jeder Zehnte. In Österreich nur jeder 16. (Anm.: das wären 550.000 Personen auf Basis 1,1 Mio. Dosen für zwei Teilimpfungen von Moderna und BioNTech). Ist die gemeinsame Einkaufspolitik der EU gescheitert, die hauptsächlich auf weniger erfolgreiche Hersteller gesetzt hat?

Alles, was wir über den Weg der europäischen Beschaffung kaufen können, werden wir kaufen. Wir haben bereits zugesagte 3,5 Mio. Dosen von BioNTech/Pfizer und weitere zugesagte 2 Mio. Somit jedenfalls 5,5 Mio. Dosen alleine von BioNTech/Pfizer über die EU. Darüber hinaus sind wir mit den derzeit führenden Pharmaunternehmen, v. a. mit BioNTech seit Wochen in Kontakt. Wenn es die Möglichkeit gibt, zusätzliche Dosen bilateral zu beschaffen, werden wir das tun. Das Gleiche versucht ja auch Deutschland. BioNTech hat mit Prof. Christoph Huber einen österreichischen Gründer, dem ich Ende November ein Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik verleihen durfte für diesen für uns alle lebensverändernden Forschungserfolg. Wir haben auch einen bedeutenden Zulieferer in Klosterneuburg, auf den wir sehr stolz sind.