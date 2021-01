627 Landsleute bei Schnelltests bisher positiv

70 Intensivbetten belegt

Traurig stimmen die 17 Corona-Todesfälle (73 bis 99 Jahre alt) seit Jahresbeginn, die der Krisenstab des Landes OÖ am Samstag vermeldete. Insgesamt sind somit bereits 1248 Oberösterreicher an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Noch immer werden landesweit in Spitälern 125 Intensivbetten für Schwererkrankte freigehalten. Am Samstag waren 70 davon belegt und 438 lagen auf einer Normalstation. Insgesamt wurden 162 Neuinfektionen in 24 Stunden gemeldet, 2776 Landsleute sind aktuell mit dem Virus infiziert.