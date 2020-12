IS-Zelle in Nordmazedonien trainierte für Attentat

Auch der Anführer ging den Ermittlern ins Netz

Acht Islamisten (darunter ein Dschihadist, der für den IS in Syrien kämpfte) wurden überwältigt, Berge an Waffen und Sprengstoff sichergestellt. „Auch der Anführer ging ins Netz. Er war für Finanzen sowie Waffenbeschaffung zuständig. Er schmiedete auch die Attentatspläne“, heißt es weiter. Welche Ziele die Terroristen im Visier hatten, will man wegen laufender Ermittlungen nicht verraten. Fest steht aber: „Die Verdächtigen hatten bereits mehrere Sprengtestläufe durchgeführt – und sie waren in ganz Europa vernetzt.“