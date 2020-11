Kein Begräbnis für toten Attentäter in Vorarlberg

Die Ruhestätte sei von Anfang an so konzipiert gewesen. Eine Ausnahme gebe es „gerade in diesem speziellen Fall auf gar keinen Fall“, betonte Giesinger, „dazu sehen wir keine Veranlassung“. Wo und wann der Täter, der in Wien vier Menschen erschoss, nun begraben wird, ist vorerst weiter offen. Als Alternative käme ein Begräbnis in Nordmazedonien infrage, wo der in Mödling aufgewachsene Attentäter zumindest Wurzeln hat. Auch auf dem Wiener Zentralfriedhof gibt es einen Bereich für Muslime.