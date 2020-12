Doppelt so viele Corona-Tote wie angegeben

Hat Russland bei seinen Zahlen, was die Corona-Toten betrifft, getrickst? Die Vizeregierungschefin Tatjana Golikowa sprach am Mittwoch im Staatsfernsehen von 115.000 Menschen, die seit Pandemie-Beginn mit dem Virus gestorben sind. Auf der offiziellen Regierungsseite war am selben Tag noch 56.400 Corona-Toten die Rede.