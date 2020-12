Russland eröffnet Betrugsverfahren gegen Nawalny

„Ganze Welt weiß, dass sich Nawalny in Deutschland rehabilitiert“

Nach Angaben von Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch hätte der Oppositionelle am Dienstagmorgen persönlich in Moskau erscheinen sollen. „Und noch einmal: Die ganze Welt weiß, dass sich Nawalny in Deutschland rehabilitiert“, schrieb Jarmysch auf Twitter. Es sei deshalb nicht möglich, zurück nach Moskau zu fliegen. In dem Fall geht es um eine Verurteilung aus dem Jahr 2014.