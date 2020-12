Nawalny sprach mit seinem „Mörder“

Agent: Gift an der Innenseite der Unterhose

Nawalny war im August auf einem Inlandsflug zusammengebrochen. Der mutmaßliche FSB-Mann sagte in dem nun veröffentlichten Telefonat, das Gift sei an der Innenseite der Unterhose angebracht gewesen. Nawalny habe den Anschlag nur überlebt, weil der Flug nicht lang gedauert hat und die Sanitäter rasch reagiert hätten, meinte der Gesprächspartner.