So kämpft Obertauern um seine Ski-Saison

Fahrende Lifte, aber leere Pisten

„Wir sind skeptisch, ob der Start auch gut gelingt. Die Lifte dürfen zwar fahren, aber die Pisten sind leer“, sagt Storch. Tourismusdirektor Mario Siedler bestätigt die Aussagen im Gespräch mit krone.at: „Wir kämpfen natürlich mit der Situation, dass immer nur einzelne Bilder von Menschenansammlungen in den Medien auftauchen, was aber nicht der Standard ist, schon gar nicht in Obertauern.“ Die wenigen Skifahrer würden sich sehr vorbildlich verhalten, Abstände einhalten und FFP2-Masken tragen. Kritik übt er an den Kapazitätsbeschränkungen: „Wenn ich nur die Hälfte der Leute auf den Lift setzen kann, entstehen Wartezeiten.“