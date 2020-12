Sonnensonde sammelt bei Fly-by-Manöver Venus-Daten

Bei dem sogenannten Fly-by-Manöver werden laut Angaben des Instituts für Weltraumforschung (IWF) in Graz, das für die Mission auch zwei Messgeräte beigesteuert hat, Daten aus dem Umfeld des Planeten gesammelt. Etwa über die Blitzaktivität der Venus. Die Forscher wollen einen weiteren Hinweis darauf bekommen, ob es Blitze in der Venusatmosphäre gibt. „Die Sonde wird abgebremst und die Bahn geändert, um auch einen Blick auf die Pole der Sonne werfen zu können“, sagte der Leiter des ESA-Missionsbetriebs im Kontrollzentrum in Darmstadt, Simon Plum, der Deutschen Presse-Agentur. Im Kontrollzentrum beobachtet wegen der Corona-Pandemie nur ein kleines Team den Vorbeiflug.