Ältester Kater im Tierschutzhaus wird 16

Ruhiger Alltag im Tierschutzhaus

Am liebsten liegt der Kater im Außenbereich seines Zimmers, genießt die warmen Sonnenstrahlen und träumt wahrscheinlich von italienischen Stränden. Im Gegensatz zu seinen vielen tierischen Mitbewohnern will Giuseppe nicht mehr umziehen. Seinen ruhigen Alltag im Tierschutzhaus möchte er in vollen Zügen genießen. Für seine Katzenfreunde wünscht sich Giuseppe trotzdem ein liebevolles Zuhause.