Unbekannte raubten „Burg“-Pfadfindern den Maibaum

Schock am 1. Mai

Doch das heurige – einem guten Zweck dienende – Brauchtumstreffen mit kulinarischer Verkostung durch die Landjugend, Tombola und vielem mehr wäre beinahe ins Wasser gefallen. Denn am Morgen des ersten Tages des Wonnemonats kam für die Veranstalter ein böses Erwachen: Unbekannte Täter hatten die bereits festlich geschmückten Fichte in der Nacht auf den ersten entwendet.