Schlierenzauer nach Ausbootung: „Nicht gut genug!“

„Ich muss akzeptieren, dass meine Leistungen nicht gut genug waren“, schrieb der Tiroler in seinem Blog und gab zu, sehr enttäuscht zu sein. Er startet zu Wochenbeginn im Kontinentalcup erneut in Engelberg und könnte im nationalen Kontingent in Innsbruck und Bischofshofen in den Weltcup zurückkehren.