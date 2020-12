Luxus-Markennamen auf Masken gefälscht - Anzeige!

Die in Turin und Mailand beheimateten Angeklagten stellten Masken mit den Logos von Großkonzernen wie Chanel, Gucci, Giorgio Armani, Louis Vuitton, Adidas und Burberry her, berichtete die Polizei. In mehreren Städten Italiens fanden Hausdurchsuchungen statt. Die Bande soll durch das Geschäft mit den gefälschten Markenmasken mehr als drei Millionen Euro lukriert haben.