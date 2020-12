Huawei baut Netztechnik-Werk in Frankreich

Huawei baut seine erste Produktionsstätte für Netzwerkausrüstungen außerhalb Chinas in Frankreich. Das Werk werde in Brumath in Ostfrankreich nahe der Grenze zu Deutschland stehen, kündigte der umstrittene chinesische Konzern am Donnerstag an. Huawei werde mindestens 200 Millionen Euro investieren; 300 Arbeitsplätze würden in Brumath entstehen.