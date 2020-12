Im Training verletzt: Kraft reist nach Innsbruck

Der Rücken macht weiter Probleme. Stefan Kraft reiste am Freitag zur genaueren Untersuchung nach Innsbruck. Am Donnerstag hatte er nach seinem ersten Trainingssprung bei der Skiflug-WM in Planica Probleme mit Iliopsoas-Nerv bekommen, sodass ein Antreten beim Einzelbewerb kein Thema war. Jetzt soll Klarheit geschafft werden - das bestätigt übrigens auch der Sportliche Leiter Mario Stecher im krone.tv-Interview (siehe Video oben).