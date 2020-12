Grazer Turner Höck nach Traumleistung im EM-Finale

Auf dem vorher nicht für realistisch gehaltenen vierten Rang zog Österreich obendrein erstmals in ein Turn-EM-Mannschafts-Finale (Top 6) ein: Das Quintett mit Höck, Kranzlmüller, Arnold, Rudy und dem Grazer Alexander Benda leistete sich alle sechs Geräte lang keinen einzigen Fehler in der Wertung. Das gab den Ausschlag. Gastgeber Türkei geht als Führender vor der Ukraine und Ungarn in die Team-Entscheidung am Samstag ab 13:00 Uhr MEZ.