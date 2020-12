Motocross-Unfall: Biker meldeten sich bei Polizei

Nachdem ein 60 Jahre alter Mann offenbar von einem Motocross-Fahrer angefahren und verletzt in einem Waldstück in Salmannsdorf im burgenländischen Bezirk Oberpullendorf liegen geblieben war, haben sich nun zwei Biker bei der Polizei gemeldet. Die beiden gaben an, am vergangenen Sonntag tatsächlich mit ihren Motorrädern in dem Waldstück unterwegs gewesen zu sein. Von einem Zusammenstoß wollen sie jedoch nichts bemerkt haben.