Flughafen-Security erkannte obdachlose Vandalin

Aufmerksam hatte Security-Mann Alexander P. - unter anderem in der „Krone“ - den Fahndungsaufruf mitverfolgt. Auch er hatte das verstörende Video gesehen, das am Sonntagabend aufgetaucht war. Darauf zu erkennen: eine Frau, die das Lichtermeer aus Kerzen in der City, also den inoffiziellen Gedenkort für die Terroropfer, zertrampelte.