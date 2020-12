Vandalismus bei Terror-Gedenkstätte in Wien

Fünf Wochen nach dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt haben offenbar in der Nacht auf Sonntag Vandalen an jenen Stellen gewütet, wo für die Opfer des Attentäters Kerzen aufgestellt worden waren. Viele der Gedenklichter wurden einfach umgeworfen und lagen im Bereich der Seitenstettengasse weit verstreut. „Wer macht so was?“, fragt sich angesichts solcher Pietätlosigkeit nicht nur NEOS-Parteiobfrau Beate Meinl-Reisinger.