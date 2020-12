Grasser: Vom Totalschaden und Wolf im Schafspelz

„Krone“: Herr Grasser, wie geht es Ihnen am Tag nach Ihrer Verurteilung zu acht Jahren Haft? Haben Sie schlafen können?

Karl-Heinz Grasser: Sehr kurz, aber gut. Mir geht es wie jemand, der einen Totalschaden erlitten hat, aber glaubt, dass das reparabel ist und am Ende gut ausgehen wird. Als gelernter Österreicher weiß man, wenn Gerichte entscheiden, ist das korrekt und in Ordnung so. Ich bin aber das Gegenbeispiel.