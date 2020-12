SPÖ und Betroffene kämpfen für faire Pension

Regulär können Männer mit frühestens 65 Jahren ohne Abschläge in Pension gehen. Doch durch die so genannte Hacklerregelung ist das bislang schon mit 62 Jahren möglich – vorausgesetzt, man(n) hat 45 Jahre lang gearbeitet. Geht es allerdings nach der türkis-grünen Bundesregierung, ist diese Möglichkeit bald wieder Geschichte. Wer dann nach 45 Jahren Arbeitsleben in Rente gehen will, muss finanzielle Einbußen hinnehmen. Gewerkschaft und Sozialdemokraten laufen dagegen Sturm. Und sie bekommen dabei Unterstützung von Betroffenen, so wie Oswald Hager, der gemeinsam mit SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich und SPÖ-Nationalratsabgeordnetem Max Lercher vor die Presse trat: „Ich habe mit 15 eine Lehre begonnen. Seit 1982 war ich immer in Vollbeschäftigung. Meine Generation und ich haben nun 45 Jahre gearbeitet, wir haben unsere Leistung erbracht. Dass man uns jetzt etwas wegnehmen will, ist eine Frechheit.“