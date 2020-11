Faßmann: Möglichst alle sollen zurück in Schulen

Am 7. Dezember sollen die Schulen wieder neu-normalen Betrieb aufnehmen - der konkrete Öffnungsplan ist aber nach wie vor unklar. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) verwies am Freitag auf noch anstehende Gespräche über das Wochenende bzw. am Anfang nächster Woche. Am Mittwoch werde dann das Gesamtpaket präsentiert. Gleichzeitig machte er kein Hehl daraus, dass möglichst alle Schüler in die Klassen zurückkehren sollen. Der Betreuungsbedarf für die kommende Woche steigt leicht an.